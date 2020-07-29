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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 10:41 ص

خبير اقتصادي يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع السعودية

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أكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ،  اهمية  التعاون الاقتصادي والاستثماري مع  المملكة العربية السعودية ، مبينا :" ان  العراق يتمتع بمناخ استثماري وفرص استثمارية واعدة وعلى اصحاب القرار  وضع خارطة استثمارية للفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الاعمال" .

وقال تويج:" منذ نصف قرن كانت العلاقات في عموم منطقة الخليج ، سواء السياسية والاقتصادية ،  تشوبها الحروب واستنزاف الموارد من حرب الخليج الاولى الى حرب الخليج الثانية ،ولازالت الانقسامات والتهديدات المتبادلة تعطي طابعا جيو سياسيا عن المنطقة بانها ساخنة ، وهي المنطقة الغنية  بالنفط و رئة العالم الاقتصادية ".

واضاف انه :" لاستبدال مثل هذه الاوضاع المشحونة والتي تسبب توترا مابين حين واخر في المنطقة  وتكون مدعاة للتدخلات الدولية . ومن المنطلق الاخوي ، جاء السعي العراقي لكي يكون جسرا وممرا للتوازن الاقليمي ومحاولة الوصول الى الحد الادنى من قبول جميع الاطراف للاخر واحلال التعاون الاقتصادي  محل النزاعات السياسية ، لذلك تاتي زيارة رئيس الوزراء منطلقا للعلاقات البينية المتطورة بين العراق والمملكة العربية السعودية وفتح بوابات التعاون الاقتصادي الاقليمي ".

 وشدد تويج "على اهمية  التعاون الاقتصادي والاستثماري "، مبينا انه :" في العراق مناخ استثماري وفرص استثمارية واعدة وعلى اصحاب القرار في اللجنة التنسيقية من الجانب العراقي وضع خارطة استثمارية للفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق لرجال الاعمال السعوديين ، ناهيك عن الربط الكهربائي الذي يعطي مرونة للشبكة الكهربائية في العراق وارتباطها بمصادر متنوعة ، كما يجب المطالبة باعادة تشغيل الانبوب النفطي العراقي المار  بالاراضي السعودية الى البحر الاحمر".

وتابع : ان هذا التعاون المثمر  يمكن ان يكون انتقالة نحو تنمية حقيقة للمنطقة وبناء تكتل اقتصادي مستقبلي ، مما سيبعد المنطقة عن شبح الحروب وتكون مظلة للاستقرار السياسي والامني وحل جميع الخلافات".
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