خبير اقتصادي يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع السعودية

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية ، مبينا :" ان العراق يتمتع بمناخ استثماري وفرص استثمارية واعدة وعلى اصحاب القرار وضع خارطة استثمارية للفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الاعمال" .



وقال تويج:" منذ نصف قرن كانت العلاقات في عموم منطقة الخليج ، سواء السياسية والاقتصادية ، تشوبها الحروب واستنزاف الموارد من حرب الخليج الاولى الى حرب الخليج الثانية ،ولازالت الانقسامات والتهديدات المتبادلة تعطي طابعا جيو سياسيا عن المنطقة بانها ساخنة ، وهي المنطقة الغنية بالنفط و رئة العالم الاقتصادية ".



واضاف انه :" لاستبدال مثل هذه الاوضاع المشحونة والتي تسبب توترا مابين حين واخر في المنطقة وتكون مدعاة للتدخلات الدولية . ومن المنطلق الاخوي ، جاء السعي العراقي لكي يكون جسرا وممرا للتوازن الاقليمي ومحاولة الوصول الى الحد الادنى من قبول جميع الاطراف للاخر واحلال التعاون الاقتصادي محل النزاعات السياسية ، لذلك تاتي زيارة رئيس الوزراء منطلقا للعلاقات البينية المتطورة بين العراق والمملكة العربية السعودية وفتح بوابات التعاون الاقتصادي الاقليمي ".



وشدد تويج "على اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري "، مبينا انه :" في العراق مناخ استثماري وفرص استثمارية واعدة وعلى اصحاب القرار في اللجنة التنسيقية من الجانب العراقي وضع خارطة استثمارية للفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق لرجال الاعمال السعوديين ، ناهيك عن الربط الكهربائي الذي يعطي مرونة للشبكة الكهربائية في العراق وارتباطها بمصادر متنوعة ، كما يجب المطالبة باعادة تشغيل الانبوب النفطي العراقي المار بالاراضي السعودية الى البحر الاحمر".



وتابع : ان هذا التعاون المثمر يمكن ان يكون انتقالة نحو تنمية حقيقة للمنطقة وبناء تكتل اقتصادي مستقبلي ، مما سيبعد المنطقة عن شبح الحروب وتكون مظلة للاستقرار السياسي والامني وحل جميع الخلافات".