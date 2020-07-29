مقتل آمر لواء وضابط برتبة ملازم أول في هجوم لداعش الإرهابي بهيت غربي الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل امر لواء وضابط آخر واصابة جنديين في هجوم لداعش في هيت غربي الانبار.



وقالت القيادة في بيان ان العميد الركن احمد عبد الواحد محمد اللامي آمر اللواء ٢٩ بفرقة المشاة السابعة قتل اثناء تعقبه مجموعة ارهابية ".



واضافت انه :" ان ضابطا آخر برتبة ملازم اول قتل في العمل الارهابي الذي استهدف مساء امس سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، واصيب جنديان اخران.