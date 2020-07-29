مصرفا الرشيد والرافدين يعلنان صرف رواتب المتقاعدين لشهر آب

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، بدء توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب الحالي.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أنه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".



وأضاف البيان، أن "المتقاعدين المدنيين والعسكريين بإمكانهم تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات، او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه".



بدوره، أعلن مصرف الرشيد، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب الجاري.



وذكر إعلام المصرف في بيان، أنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب"، مشيراً إلى أن "المتقاعدين بإمكانهم استلام رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف".



