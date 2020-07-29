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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 09:21 ص

العراق يغلق منافذه الحدودية مع إيران لمدة 10 أيام متتالية

منفذ حدودي

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، عن قيام الجانب العراقي بإغلاق الحدودية مع إيران بدءاً من أيام عيد الأضحى المبارك وعلى مدى 10 أيام متتالية.

وو قال مساعد رئيس منطقة اروند الاقتصادية الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الاشغال (سيد علي موسوي انه "انه وفقا لإعلان السلطات العراقية سيتم وقف النشاطات في معبر شلمجة الحدودي بدءاً من ايام عيد الاضحى المبارك وعلى مدى 10 ايام متتالية.

وأوضح موسوي في افادة صحفية، انه بناء على اعلان الجانب العراقي والاتفاق الحاصل سيتم اغلاق معبر شلمجة الحدودي اعتبارا من يوم الخميس القادم؛ وعليه سيتم ايقاف كافة النشاطات التجارية لدى هذا المنفذ الدولي.

ودعا المسؤول بمحافظة خوزستان، جميع التجار ورجال الاعمال الذين يستخدمون معبر شلمجة لتوريد السلع الى العراق، الى استخدام معابر حدودية اخرى لتجنب الاضرار المحتملة.

علما ان معبر شلمجة الدولي يقع على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر (في خوزستان) وجنوبي البصرة العراقية.

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