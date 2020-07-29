مقتل قيادي بالجيش وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح فى هجوم إرهابي بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل قيادي بالجيش العراقي وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال هجوم إرهابي في محافظة الأنبار.



وذكرت مصادر، أن آمر اللواء 29 فى الجيش العراقي قتل مع عدد من جنوده فى كمين لداعش غرب الأنبار.



وفى وقت سابق، تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات من رفع 20 عبوة ناسفة وتفكيك منازل مفخخة زراعتها التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش بالعراق.



وقال مصدر أمني، إن مفارز مكافحة المتفجرات تمكنت من رفع عدد من العبوات الناسفة وتفكيك منازل مفخخة بحاوى العظيم ومطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.



وأضاف أن المفارز ومن خلال عمليات تعقب فلول داعش أنجزت تطهير طرق مرور القوات العسكرية بالكامل.

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