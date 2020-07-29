الأمم المتحدة تكشف حقيقة تقديمها تقريرا عن المظاهرات الأخيرة فى العراق

نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق، تقديمها تقريراً عن التظاهرات الأخيرة في العراق والتي شهدت مقتل متظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان صحفي: "ردا على ادعاءات متداولة عن إدلاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ببيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المظاهرات الأخيرة، نؤكد أن الممثلة الأممية الخاصة لم تقدم أي تقرير أو بيان لمجلس الأمن بشأن هذه المظاهرات".

وأضافت بعثة الأمم المتحدة فى العراق أن "يونامي تراقب الوضع وتقف إلى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمى عن مطالبهم المشروعة، ونحن ندعو الآن، كما دعونا دائما إلى حماية المتظاهرين السلميين".