إرهاب عابر للقارات.. كتائب حزب الله العراق تتوغل في سوريا لمساعدة خامنئي

خبراء أمنيون: ما الذي يمنع الكاظمي من إصدار قرار بحل العصابات الإرهابية



بما يؤكد على أدوارها الإقليمية، وأن إرهابها لا يقتصر على حدود العراق فقط. جاء خبر تواجد كتائب حزب الله العراق الإرهابية في سوريا وتوغلها نحو 20 كيلو متر ليؤكد على الأدوار القذرة التي تقوم بها لخدمة نظام خامنئي.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن كتائب "حزب الله العراقي" انتشرت بعمق 20 كيلومترا في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي بسوريا. وانتشرت مجموعات من تلك المليشيات برفقة آليات عسكرية في منطقة الخور ومنطقة الطيارات في بادية الميادين، وأضافت مصادر المرصد السوري أن "المليشيا" وضعت غرفا إسمنتية مسبقة الصنع ضمن أماكن انتشارها، ثم رفعت سواتر ترابية حولها.

وفي وقت سابق، أشار المصدر إلى مواصلة القوات الإيرانية سعيها لترسيخ نفوذها أكثر فأكثر داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها على الأراضي السورية، وذلك عبر طرق وأساليب عدة كعمليات التجنيد واستقطاب الشباب، بالإضافة لكسب ود الأهالي بفعاليات ومساعدات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور عمد إلى تنظيم رحلة وصفت بالترفيهية لنحو 30 طفل من أبناء المدينة إلى "حديقة الأصدقاء" التي أنشأها المركز الإيراني في منطقة حويجة صكر.

ويحاول الإيرانيون بحرص كبير أن يلمعوا صورتهم أمام أهالي المنطقة عبر أنشطة من هذا القبيل، كما أنهم يحاولون باستمرار أن يقوموا بـ"غسل أدمغة" الأطفال وشحنها بالأفكار. وفي يوليو الجاري، وفقا لسكاي نيوز عربية قامت "ميليشيا فاطميون" الموالية لإيران بحل “اتحاد الفلاحين” التابع للحكومة السورية في مناطق تواجدها بريف الميادين.

وبدأت الميليشيا تستثمر الأراضي الزراعية من خلال قيامها بإنشاء ورشات لحراثة الأراضي الزراعية بأسعار أقل من المتعارف عليها، وقدمت عروضاً للفلاحين في المنطقة لدعم محاصيلهم مقابل الاستثمار بحصاد الأراضي الزراعية وعدم بيعها لغيرهم.

في نفس الوقت، أكد مصادر أمنية، أن الكتائب التي تقوم بإطلاق صوارخ الكاتيوشا على معسكر التاجي هى كتائب حزب الله العراق. وقد وصلتها صواريخ وأسلحة حديثة من إيران لمواصلة إرهابها.

في الوقت نفسه، قال مراقبون إنهم يستغربون من عدم قيام الكاظمي حتى الان بإصدار قرار بحل العصابات الارهابية وتسريحها بقوة الدولة. وقالوا انها تهز حكمه ووجودها يدفع لانفلات رهيب بالعراق.

أ.ي