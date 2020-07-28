إما كتائب حزب الله العراق أو ميليشيات الصدر.. مجموعات اجرامية تفتك بالمتظاهرين في ساحة التحرير

الكاظمي: نرفض خلط الأوراق ولا نقتل المتظاهرين وليس مع القوات "رصاص حي"



علق خبراء على البيان الصادر، عن وزارة الداخلية وقالت فيه، إنها بريئة من دم المتظاهرين وهناك مجموعات إجرامية تقوم بافتعال المواجهات مع المتظاهرين وتقوم بقتلهم. بتأكيدهم أن هذه الأعمال الإجرامية لن تخرج عن ميلشيات الصدر، المسماة بميليشيا "القبعات الزرقاء" وقد خاضت من قبل في دماء المتظاهرين ونزلت ساحة التحرير وتعرف دروب الدخول والخروج والاختباء.

وتتعاون معها أو تقوم بمفردها بهذا العمل الإجرامي، كتائب حزب الله العراق، وهى التي تدهس العاصمة خلال الفترة الأخيرة وتقوم بإطلاق الصواريخ واغتالت هشام الهاشمي وغيره.

ولفتوا أن المطلوب من الكاظمي، إن كانت وعوده صادقة أن يكشف عن فحوى التقرير الذي سيرفع له عن اسم الميليشيا الإجرامية التي تخوض في دماء المتظاهرين. ويكشف عن قادتها للرأي العام وتبدأ مواجهة فعلية معها، لاستتباب الأمن في الوطن والسيطرة على الانفلات.



وبعد مقتل متظاهرين وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح خلال اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، أعلنت وزارة الداخية، أنها رصدت مجموعات إجرامية في ساحة التحرير تعمّدت الصدام مع قوات الأمن، وتسعى لإثارة الفوضى. كما أكدت الوزارة التزامها بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الساعات الماضية في ضوء نتائج التحقيق الأولية لأحداث التحرير، مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى، عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأمن الهادف إلى حماية المتظاهرين، والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي.

وأكد البيان على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، الكاظمي، بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، داعياً المتظاهرين إلى التعاون لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ مخططاتها.



وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد أن توجّه المتظاهرون من ميدان التحرير إلى ساحة الطيران، حينها حاولت قوات مكافحة الشغب منعهم من إغلاق الميدان، فرشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة لترد عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

كما شهدت ساحة الطيران، اشتباكات مماثلة أدت إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وقوات الأمن وجرح العشرات، بعدما جرح العشرات احتجاجاً على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي الذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة فاقت الـ50 درجة.

من جانبه وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في مقتل المتظاهرين في بغداد وقال انه سيكون امامه تقرير كامل عن الاحداث خلال 72 ساعة على الأكثر. وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها التلفزيون، تظاهرات الشباب حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين"، مضيفاً "أن كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا.

في نفس السياق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بكل جهدها لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم. وأضاف في منشور عبر فيسبوك نقلاً عن الكاظمي، أن القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي من أي استهداف، أو محاولة لخلط الأوراق من أي جهة كانت، مشدداً على أنه لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، بل إن الحكومة تعمل على تقويتها. كما أوضح أن السلطات بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء الشعب العراقي.

مراقبون قالوا إن الانفلات الأمني، هو أكبر مشاكل الكاظمي وعليه أن يواجهه بقوة، إن كان يريد استتباب الأمن في البلاد وإلا فهى الفوضى الضاربة.

أ.ي