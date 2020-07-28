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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 تموز 2020 05:51 م

نائبة تحمل حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات ساحة التحرير

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نائبة تحمل حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات ساحة التحرير



حملت عضو مجلس ندى شاكر جودت, حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات ساحة التحرير, مؤكدة ان اعذار الحكومة غير مقبولة ومقنعة.
وقالت جودت , ان ” قمع تظاهرات ساحة التحرير واستشهاد اثنين من المتظاهرين تتحملة حكومة الكاظمي لكون التصادم وقع بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المنطقة ” , مبينة ان ” اتهام الحكومة لاطراف خارجة عن تلك القوة غير مقبولة ومقنعة. 
وأضافت أن “حكومة الكاظمي شرعت هي الأخرى باستخدام وسائل العنف تجاه المتظاهرين مثلما كانت عليه الحكومات السابقة وايكال التهم الى طرف مجهول ” , محملة حكومة الكاظمي “المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات في ساحة التحرير
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