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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 تموز 2020 05:28 م

النزاهة تحبط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد إرهابيي داعش بالانبار

تقاعد-الفلوجة
النزاهة تحبط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد إرهابيي داعش بالانبار



أعلنت الهيئة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير معاملةٍ لصرف مبلغ تعويض وراتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيِّـنةً ضبطها الأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في المُؤسَّسات المعنيَّـة.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، إلى "تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ للأوليَّات الخاصَّة بمعاملة تعويض وصرف راتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيّنةً تتبُّع المكتب للأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في لجنة التعويضات ومديريَّة شهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار.
وتابعت الدائرة مُبيّنة أنَّ "التحرّيات التي أجراها المكتب قادت إلى إنجاز معاملة صرف الراتب التقاعديِّ ومبلغ التعويض الخاصَّة بالعنصر الإرهابيّ، رغم كونه أُلْقِيَ القبضُ عليه من قبل مُديريَّة إجرام الأنبار في إقليم كردستان، فضلاً عن تسجيل اعترافه علانيةً عبر برنامجٍ في إحدى القنوات التلفزيونيَّة بالانتماء إلى فلول داعش الإرهابيّ
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