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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 تموز 2020 05:14 م

الصحة ترجح العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد العيد الأضحى لاستمرار خطورة فيروس كورونا

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الصحة ترجح العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد العيد الأضحى لاستمرار خطورة فيروس كورونا



رجحت وزارة الصحة والبيئة العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد عطلة عيد الأضحى وذلك لاستمرار خطورة فيروس كورونا والاعداد غير القليلة للاصابات، بينما قررت فتح الاستشاريات خلال أيام العيد لتقديم الخدمات للحالات المرضية غير المصابة بالجائحة.
وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، ان "رفع الحظر الكلي يعتمد على الوضع الوبائي اليومي"، مؤكدا ان "الوضع في البلاد تحت السيطرة والوزارة قادرة على استيعاب معدل الإصابات الحالي، وحتى ان انخفضت اعداد الإصابات فان هذا لا يعني تجاوز مرحلة الخطر، لان الوباء موجود في كل مكان.
واضاف ان "قرار اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة اكد على الاستمرار بالحظر الجزئي واستمرار دوام الموظفين جزئيا بعد الحظر الشامل خلال ايام العيد، وشدد على رفض اية توصيات تأتي برفع الحظر لخطورة انتشار الوباء بسبب الاختلاط والتجمعات بين الناس وعدم الالتزام بتنفيذ الشروط التي وضعتها وزارة الصحة للسيطرة على الفيروس، مطالبا بالالتزام بالحظر الشامل المفروض خلال ايام العيد والابتعاد عن النشاطات الاجتماعية وخصوصا في المناطق الشعبية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.
وتابع انه "لا يوجد تناقض بين التعايش مع الفيروس وحظر التجوال الجزئي، فاغلب الدول عندما ينخفض المنحنى الوبائي للإصابات بإمكانها التخفيف من اجراءات الحظر والتعايش مع كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامات والكفوف والتشديد على التباعد الاجتماعي، داعيا إلى تكثيف جهود العاملين في شبكة الاعلام العراقي في مواجهة جائحة كورونا من خلال نشر رسائل التوعية الصحية  بين  المواطنين
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