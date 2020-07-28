لجنة نيابية تدعو الكاظمي لفتح تحقيق بشان الاعتداء الذي تعرض له اصحاب الشهادات العليا امام وزارة التعليم







دعت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق عاجل حول الاعتداء الذي تعرض له عدد من اصحاب الشهادات العليا امس الاول امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل قوة تابعة الى قيادة عمليات بغداد / قوة حماية الملاعب/ .



وقال رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية الدكتور مقدام الجميلي انه من غير المقبول التعامل مع هذه الشريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم طالبوا بأبسط الحقوق المشروعة وهي الحصول على فرصة عمل وتعيين . .





واضاف اننا في الوقت الذي ندين فيه أي اعتداء على المتظاهرين الا اننا ندعو اخواتنا واخواننا من حملة الشهادات العليا بأن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي للتعبير عن مطالبهم المشروعه بطريقة حضارية تتناسب مع مستوى الثقافة والوعي الذي يحملونه وهم على بينة بأن التعيينات ليست من صلب عمل الوزارات وصلاحياتها ؛ وزارة التعليم العالي مثلا" منحتهم الشهادات العليا ولكنها ليست الوزارة الوحيدة المسؤولة عن تعيينهم ولكن عليها وضع الخطط اللازمة لتوفير فرص عمل لاصحاب الشهادات من خلال الجامعات الأهلية والقطاع الخاص ، فالتعيينات تشمل جميع الوزارات وهي تحتاج الى تخصيصات ماليه كافية من قبل وزارة المالية وحسب إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي .



واوضح ان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية ستعمل جاهدة"بالضغط للإسراع بقيام الوزارات كافة بإرسال درجات الحذف والاستحداث للمحافظات بعد ورودها مباشرة"من وزارة المالية وتكون اولوية التعيين فيها (لحملة الشهادات العليا) ، وكذلك العمل على تضمين الموازنة الإتحادية التخصيصات المالية الكافية لتعيين أكبر عدد من حملة الشهادات العليا وفي مختلف الوزارات