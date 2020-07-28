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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 تموز 2020 04:52 م

الكاظمي: سقوط قتلى من المتظاهرين العراقيين سيطلق الشرارة من جديد لاستعادة التظاهرات

باسل الكاظمي

أكد الكاتب والمحلل السياسي، باسل الكاظمي، أن سقوط قتلى من المتظاهرين العراقيين سيطلق الشرارة من جديد لاستعادة التظاهرات.

وأضاف، الكاظمي أن المظاهرات لن تكون "في بغداد وحسب وإنما في باقي المحافظات كذلك بسبب استمرار الأوضاع كما هي حتى هذه اللحظة، حتى أن أسماء قامعي المتظاهرين لم يكشف عنها؛ إذ لا توجد شجاعة لفعل ذلك، ومن قمعوا المتظاهرين في السابق هم من يقمعونهم الآن".

وأشار إلى أن الشارع العراقي لاحظ بالفعل أن هناك تغيرا ما في الخطابات لكنه لا يريد ذلك فقط وإنما يرغب في رؤية تغييرات وإنجازات على أرض الواقع.

وتابع الكاظمي "حتى الآن لم تتم محاسبة المجرمين، ومن يقول إن الجهات القامعة للمتظاهرين غير معروفة فهو كاذب، وبالتالي نحن أمام خيارين إما أن الحكومة العراقية السابقة والحالية متواطئة مع من قمعوا المتظاهرين وإما أن يكون هذا الطرف أقوى من الحكومة".

وأشار إلى أن تصريح الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق معناه أن تضيع المسألة وأن يفلت المسؤولون من العقاب، فقد لاحظنا أن المؤسسة الأمنية ومكافحة الشغب هي من بدأت بضرب المتظاهرين وبالتالي فهذا لا يحتاج إلى لجنة وما إلى ذلك، فالأمور واضحة وضوح الشمس لكن تحتاج إلى إرادة حقيقة وشجاعة.

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