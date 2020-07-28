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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 تموز 2020 04:25 م

البعيجي يطالب الكاظمي بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت على حملة الشهادات العليا

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البعيجي يطالب الكاظمي بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت على حملة الشهادات العليا



طالب النائب منصور البعيجي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت وتجاوزت على حملت الشهادات العليا في البلد عندما خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وقال البعيجي في بيان إنه "يتوجب على الكاظمي اصدار اوامر مباشرة للجهات المعنية بعدم التجاوز والاعتداء على اصحاب الشهادات العليا لانهم ليسوا اعداء بل مطالبين بحقوقهم المشروعة ولا يمكن ان يقوموا باي تجاوز او اعتداء كونهم اصحاب حقوق خرجو للمطالبة بها.
واضاف البعيجي "يجب محاسبة كل من اعتدوا على اصحاب الشهادات العليا الذين كانوا متواجدين والابتعاد عن تشكيل الجان التحقيقية لانها لن تخرج باي نتيجة وستسوف الامر كما حصل مع سابقاتها لذلك على الحكومة الحالية ان تخدم هذه الشريحة وتحقق مطالبها بأسرع وقت.
وتابع ان "هذا التجاوز والاعتداء هو امر مرفوض ولا يمكن القبول به نهائيا لان هذا الاعتداء امر خطير وكان الاجدر بالحكومة ان تحتضن هذه الشريحة المهمة في البلد لانهم امدة البلد ومستقبله المشرق لا ان يضربوا بالهروات امام مرأى ومسمع الجميع
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