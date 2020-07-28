نائب: العراق جاد في ابرام الاتفاقات مع هيئة الربط الخليجي





اكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب امجد العقابي، ”: ان العراق جاد في ابرام الاتفاقات مع هيئة الربط الخليجي لربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية. مبينا: ان المفاوضات ما زالت جارية ووصلت الى مراحل متقدمة وبنسبة 80%.



وقال: ان هيئة الربط الخليجي مكونة من الدول الخليجية الست، وهذه الدول لديها فائض كبير من الطاقة سيستفيد منه العراق من خلال الربط الخليجي. موضحا: ان الاتفاق يتضمن تزويد العراق بـ 500 ميغا واط كمرحلة اولى، وتحديدا لمحطة البصرة، وبعدها في المستقبل سيتم تزويد العراق بنحو 3000 ميغا واط.



واشار الى: ان الربط الخليجي سيسهم في حل جزء من مشكلة الكهرباء في العراق. مرجحا تفعيل الاتفاق قريبا جدا، بعد استكمال الامور الفنية واللوجستية التي شارفت على الانتهاء.



ولفت العقابي الى: ان وضع الطاقة الكهربائية حاليا سيء جدا، بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ما ادى الى تراجع ساعات التجهيز. مبينا: ان هناك محطتين في بغداد، هما محطة الدورة ومحطة الصدر الغازية، وقد توقفتا عن العمل بسبب عطب المحولات الموجودة داخل المحطتين، نتيجة الحرارة المرتفعة، ما اثر، وبشكل كبير، على ساعات التجهيز في جنوب وشرقي العاصمة.

واوضح: ان وزارة الكهرباء عادة تجري صيانة موسمية دورية للمحطات، إلا ان هذا الموسم لم تجر الوزارة أية صيانة بسبب عدم اطلاق التخصيصات المالية للوزارة، لا من الموازنة ولا من نسبة 1/12 من موازنة العام الماضي. لافتا الى: ان نسبة عطاء المحطات الغازية لا تتجاوز الـ 70%.



واشار الى: ان الوزارة لا تمتلك الاموال لإجراء أية صيانة لأية محولة كهرباء، مما يضطر المواطنون في اغلب المناطق الى جمع التبرعات لغرض شراء المحولة واصلاحها، وهذه مشكلة بحد ذاتها. مؤكدا: ان مشكلة الكهرباء كبيرة ومتفاقمة، ولا يمكن حلها بأسبوعين او اكثر.

وتابع: ان قطاع التوزيع مهمل على الرغم من انه يعد من القطاعات المهمة لكونه على تماس مع المواطن كمغذيات وصيانة وغيرها. مبينا: ان الاهمال يأتي بسبب عدم وجود رؤية حقيقية للتطوير من قبل قيادة الوزارة في الحكومتين السابقة والاسبق.



ولفت الى: ان نسبة الجباية لا تساوي 7 بالمئة من المصروف العام للكهرباء، بمعنى ان رواتب الموظفين لا تغطى. مؤكدا: ان حل مشكلة الكهرباء يمكن من خلال استبدال جميع شبكات التوزيع وربط مقياس الدفع المسبق، وهذا قد يستغرق وقتا لسنتين او اكثر.