بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 29 تموز 2020
آخر الأخبار
مقتل قيادي بالجيش وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح فى هجوم إرهابي بالأنبار الأمم المتحدة تكشف حقيقة تقديمها تقريرا عن المظاهرات الأخيرة فى العراق نائبة تحمل حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات ساحة التحرير النزاهة تحبط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد إرهابيي داعش بالانبار الصحة ترجح العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد العيد الأضحى لاستمرار خطورة فيروس كورونا لجنة نيابية تدعو الكاظمي لفتح تحقيق بشان الاعتداء الذي تعرض له اصحاب الشهادات العليا امام وزارة التعليم الكاظمي: سقوط قتلى من المتظاهرين العراقيين سيطلق الشرارة من جديد لاستعادة التظاهرات ضبط مسؤول أمانات سجن الحلة الإصلاحي بتهمة الاختلاس البعيجي يطالب الكاظمي بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت على حملة الشهادات العليا نائب: العراق جاد في ابرام الاتفاقات مع هيئة الربط الخليجي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 تموز 2020 04:08 م

نائب: العراق جاد في ابرام الاتفاقات مع هيئة الربط الخليجي

82533517_2956319831069341_3460668026146258944_o
نائب: العراق جاد في ابرام الاتفاقات مع هيئة الربط الخليجي


اكد عضو  لجنة الطاقة النيابية النائب امجد العقابي،  ”: ان العراق جاد في ابرام الاتفاقات مع هيئة الربط الخليجي لربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية. مبينا: ان المفاوضات ما زالت جارية ووصلت الى مراحل متقدمة وبنسبة 80%.

 وقال: ان هيئة الربط الخليجي مكونة من الدول الخليجية الست، وهذه الدول لديها فائض كبير من الطاقة سيستفيد منه العراق من خلال الربط الخليجي. موضحا: ان الاتفاق يتضمن تزويد العراق بـ 500 ميغا واط كمرحلة اولى، وتحديدا لمحطة البصرة، وبعدها في المستقبل سيتم تزويد العراق بنحو 3000 ميغا واط.

واشار الى: ان الربط الخليجي سيسهم في حل جزء من مشكلة الكهرباء في العراق. مرجحا تفعيل الاتفاق قريبا جدا، بعد استكمال الامور الفنية واللوجستية التي شارفت على الانتهاء.

ولفت العقابي الى: ان وضع الطاقة الكهربائية حاليا سيء جدا، بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ما ادى الى تراجع ساعات التجهيز. مبينا: ان هناك محطتين في بغداد، هما محطة الدورة ومحطة الصدر الغازية، وقد توقفتا عن العمل بسبب عطب المحولات الموجودة داخل المحطتين،  نتيجة الحرارة المرتفعة، ما اثر، وبشكل كبير، على ساعات التجهيز في جنوب وشرقي العاصمة.
واوضح: ان وزارة الكهرباء عادة تجري صيانة موسمية دورية للمحطات، إلا ان هذا الموسم لم تجر الوزارة أية صيانة بسبب عدم اطلاق التخصيصات المالية للوزارة، لا من الموازنة ولا من نسبة 1/12 من موازنة العام الماضي. لافتا الى: ان نسبة عطاء المحطات الغازية لا تتجاوز الـ 70%.

واشار الى: ان الوزارة لا تمتلك الاموال لإجراء أية صيانة لأية محولة كهرباء، مما يضطر المواطنون في اغلب المناطق الى جمع التبرعات لغرض شراء المحولة واصلاحها، وهذه مشكلة بحد ذاتها. مؤكدا: ان مشكلة الكهرباء كبيرة ومتفاقمة، ولا يمكن حلها بأسبوعين او اكثر.
وتابع: ان قطاع التوزيع مهمل على الرغم من انه يعد من القطاعات المهمة لكونه على تماس مع المواطن كمغذيات وصيانة وغيرها. مبينا: ان الاهمال يأتي بسبب عدم وجود رؤية حقيقية للتطوير من قبل قيادة الوزارة في الحكومتين السابقة والاسبق.

ولفت الى: ان نسبة الجباية لا تساوي 7 بالمئة من المصروف العام للكهرباء، بمعنى ان رواتب الموظفين لا تغطى. مؤكدا: ان حل مشكلة الكهرباء يمكن من خلال استبدال جميع شبكات التوزيع وربط مقياس الدفع المسبق، وهذا قد يستغرق وقتا لسنتين او اكثر.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بلاسخارت

الأمم المتحدة تكشف حقيقة تقديمها تقريرا عن المظاهرات الأخيرة فى العراق 29 تموز 2020 09:08 ص

x-07-xZ_x_RCxIxMJS_RTRMADP_3_IRAQ-PROTESTS

نائبة تحمل حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات ساحة التحرير 28 تموز 2020 05:51 م

تقاعد-الفلوجة

النزاهة تحبط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد إرهابيي داعش بالانبار 28 تموز 2020 05:28 م

33_6

الصحة ترجح العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد العيد الأضحى لاستمرار خطورة فيروس كورونا 28 تموز 2020 05:14 م

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

لجنة نيابية تدعو الكاظمي لفتح تحقيق بشان الاعتداء الذي تعرض له اصحاب الشهادات العليا امام وزارة التعليم 28 تموز 2020 05:01 م

باسل الكاظمي

الكاظمي: سقوط قتلى من المتظاهرين العراقيين سيطلق الشرارة من جديد لاستعادة التظاهرات 28 تموز 2020 04:52 م

88014082-107100524226794-8472607454251712512-o

ضبط مسؤول أمانات سجن الحلة الإصلاحي بتهمة الاختلاس 28 تموز 2020 04:44 م

bea18bef1713c739b3459ef82081c683

البعيجي يطالب الكاظمي بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت على حملة الشهادات العليا 28 تموز 2020 04:25 م

التعليقات