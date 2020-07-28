الرصافة تسجل 500 حالة شفاء و300 إصابة بفايروس كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 500 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد وأكثر من 300 إصابة جديدة بالفيروس.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن المؤسسات الصحية في جانب الرصافة شهدت تشافي 500 مصاب من فيروس كورونا غالبيتهم من كبار السن وتم اخراجهم من المؤسسات الصحية.



وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد، مشيرا إلى أن بعض الحالات من أهالي الكرخ والإصابات الأخرى تركزت في مناطق البلديات ومدينة الصدر والأعظمية والشعب وبغداد الجديدة.