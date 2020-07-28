الكاظمي: القوات الأمنية ملزمة بحماية التظاهر من أي استهداف

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمنية ملزمة بحماية التظاهر من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق.



وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إنه "نعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم".



وأضاف "وجّهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



وأوضح "على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين".



وتابع "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا".



وبين أن "القوات والاجهزة الامنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من اي استهداف او محاولة لخلط الاوراق، من اي جهة كانت".

