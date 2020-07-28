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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 تموز 2020 03:27 م

البرازيلي آرثر ميلو يرفض الالتحاق بتدريبات فريقه برشلونة

البرازيلي آرثر ميلو

كشفت صحيفة "Diario SPORT" الإسبانية، أن لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو، رفض الالتحاق بتدريبات فريقه برشلونة، استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني التي اكتفى فيها برشلونة بالمركز الثاني، منح المدرب، كيكي سيتين، إجازة للاعبي فريقه، ولكن بعد نهايتها أمس الاثنين، لم يلتحق آرثر بأولى تدريبات "البارسا"، وفضل البقاء في بلاده البرازيل.

ومن جهتها، أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب الدولي البرازيلي البالغ 23 عاما، أخبر إدارة برشلونه، بأنه لن يعود للفريق ولن يلعب معه مجددا.

وكان برشلونة، أعلن في وقت سابق، رحيل آرثر إلى صفوف يوفنتوس، ولكن مع ضرورة استمراره مع الفريق الكتالوني حتى نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، التي بلغ فيها "البارسا" الدور ثمن النهائي، حيث يواجه في مباراة الإياب نادي نابولي، يوم 8 أغسطس المقبل، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وفي حال إصرار آرثر على عدم الالتحاق بتدريبات برشلونة، فسيتعرض لغرامة مالية من قبل إدارة "البلاوغرانا".

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