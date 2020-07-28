سائرون: لا توجد رغبة سياسية حقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة

أكد القيادي في تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، عدم وجود رغبة حقيقية لدى اغلب القوى السياسية في اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن بعض القوى لا ترغب باي شكل من الأشكال إقامة الانتخابات المبكرة.

وقال الزيادي في تصريح له إن “بعض القوى السياسية قد ترغب في تأخير اجراء الانتخابات وقد ترغب قوى أخرى في إجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف أنه “لا يوجد أي مبرر لتعطيل جلسات مجلس النواب لإكمال ملحق قانون الانتخابات المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية”.

وأوضح الزيادي، أن “أغلب المطالب الشعبية في ساحات التظاهر بدأت بتراجع واضح عن مطلب إجراء الانتخابات المبكرة لأنهم بدأوا يفكرون سياسيا وأصبحت لديهم مطالب سياسية بعد أن ذهب جزء منهم إلى السلطة”.