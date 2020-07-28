الكاظمي يطالب الوزراء بالاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى الشارع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أثناء جلسة مجلس الوزراء العمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم .

واضاف وجّهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه . شدد على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين .

واوضح انه "لاتراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا".

واعتبر "القوات والاجهزة الامنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من اي استهداف او محاولة لخلط الاوراق، من اي جهة كانت".