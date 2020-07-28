حقوق الإنسان: استشهاد 3 متظاهرين وإصابة 21 بصدامات ساحة التحرير

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 في ساحة التحرير أمس الاثنين.



وقالت المفوضية في بيان، إنها "وثقت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين المصادف ٢٧/ ٧ / ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين، استشهاد (٣) من المتظاهرين واصابة (٢١) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم".



وفيما أعلنت المفوضية ادانتها لاستخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي، فإنها طالبت عبر بيانها الحكومة "بالإسراع في اعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء، ومطالبة القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين". .

وطالبت القوات الامنية والمتظاهرين "اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".



وبينت أنها "ستواصل المفوضية توثيق ما حصل من احداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ".



