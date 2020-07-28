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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 تموز 2020 02:59 م

إيران تسجل 2667 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة وفاة

كورونا في إيران
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الان 296273 والمتعافين 257019 والمتوفين 16147 شخصا.

وقالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2667 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 296273 من ضمنهم 3902 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

وأضافت، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 257019 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 235 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 16147 شخصا.

وتابعت المتحدثة، انه تم لحد الان اجراء مليونين و 380 الفا و 122 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.
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