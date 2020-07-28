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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 تموز 2020 01:54 م

وفاة ثالث متظاهر والسلطات تحذر من مجموعات "إجرامية"

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 أفادت مصادر طبية  ، اليوم الثلاثاء، بوفاة ثالث متظاهر خلال يومين، في وقت أعلنت فيه السلطات الأمنية ضبط مجموعات "خطرة" تسعى لصنع الفوضى في ساحة التحرير.
ومتظاهر اليوم توفي إثر إصابته بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات ليلية في ساحة التحرير وسط بغداد، وهو ما حصل مع المتظاهريْن الآخرين اللذين توفيا أمس الإثنين.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية "رصد مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل".
واتهمت الداخلية تلك المجموعات بـ"افتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".
وفي ضوء هذا، تعهدت الوزارة بالتزام قوات الأمن بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان.
وطالبت المتظاهرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبها إلى قواتها.
وأمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه يتم التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين بساحة التحرير. 
وشدد الكاظمي على أنه " لن يتم السماح بالمساس بالمتظاهرين السلميين"، محذرا من وجود أطراف تحاول الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق.
وخلال الأيام الماضية، عادت الاحتجاجات لبغداد ومدن عراقية في الجنوب، تنديدا بانقطاع الكهرباء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 درجة مئوية في العراق هذه الفترة.
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