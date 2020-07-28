جنبلاط: من يسمع أخبار العراق يرى بعضا من الشبه مع الحالة التي يعيشها لبنان

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء، إن من يسمع أخبار العراق يرى بعضا من الشبه مع الحالة التي يعيشها لبنان.



وقال جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" "الذي يسمع أخبار العراق من انقطاع للكهرباء إلى شبه نفاذ المياه في دجلة والفرات إلى تبخر عائدات النفط التي تنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية إلى غزو البضائع الإيرانية يرى بعضا من الشبه والحالة اللبنانية".



وأضاف، "لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب".