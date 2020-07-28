43.8 مليار دولار للمرة الأولى .. ما هو السر وراء انتعاش العملات الرقمية؟

استحوذت أكبر خمس عملات رقمية بقيادة بيتكوين على ما يقرب من 43.8 مليار دولار

للمرة الأولى منذ أوائل يونيو (حزيران) الماضي، استقرّت العملة الأكثر انتشاراً في سوق العملات الرقمية المشفّرة فوق مستوى عشرة آلاف دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي أداء العملة الافتراضية رقم واحد عالمياً، بالتزامن مع تحرّكات على نطاق أوسع داخل الأسواق العالمية، إذ صعد الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخه. في حين خيّمت الخسائر على أسواق الأصول الخطرة، مثل الأسهم، وسط تزايد القلق بين صفوف المستثمرين على خلفية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

واتخذت العملة الأولى عالميّاً من حيث القيمة السوقية منحنى هبوطيّاً، لكنها نجحت في تحقيق مكاسب تقارب 20 في المئة في غضون آخر سبعة أيام. ويجدر الإشارة إلى أن بيتكوين كان يطلق عليها "الذهب الرقمي"، إذ يقول المدافعون عن هذا الرأي إنها قد تكون ملاذاً آمناً جيداً.



وفي سوق العملات الرقمية المشفّرة، قفزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 237.6 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 321.3 مليار دولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتربح السوق نحو 47.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 17.4 في المئة.

واستحوذت أكبر خمس عملات رقمية بقيادة بيتكوين على ما يقرب من 43.8 مليار دولار بنسبة 91.8 في المئة من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد العملات الرقمية، قفزت عملة بيتكوين الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية 18.8 في المئة، رابحة نحو 1731 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 9185 دولاراً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 10916 دولاراً في تعاملات صباح اليوم.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 169.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 201.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، رابحة نحو 32 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.9 في المئة. وبذلك تستحوذ بيتكوين على حصة سوقية تقدّر بنحو 62.65 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 67 في المئة من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وحافظت عملة إيثريوم على موقعها بالمركز الثاني في قائمة أكبر العملات الرقمية، إذ صعدت 33.2 في المئة، رابحة نحو 79 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من 238 دولاراً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 317 دولاراً في تعاملات صباح اليوم.



وارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 26.6 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 35.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتربح نحو 1.1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 33.4 في المئة. وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدّر بنحو 11.04 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي.

وفي المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، جاءت عملة تيزر، بعدما سجّلت مكاسب طفيفة بلغت 0.2 في المئة، وارتفعت قيمتها من مستوى 0.998 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو واحد دولار رابحة نحو 0.002 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 9.1 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجّل نحو عشرة مليارات دولار في تعاملات صباح اليوم، رابحة نحو 0.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو عشرة في المئة.

وحلّت عملة إكس آر بي في المركز الرابع، بعدما صعدت 11.5 في المئة، رابحة نحو 0.023 دولار، بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 0.199 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 0.222 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وعلى صعيد قيمتها السوقية الإجمالية فقد ارتفعت 12.5 في المئة، رابحة نحو 1.1 مليار دولار، بعدما قفزت من مستوى 8.8 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 9.9 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت عملة بيتكوين كاش 19.4 في المئة، رابحة نحو 44 دولاراً، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 227 دولاراً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 271 دولاراً في تعاملات صباح اليوم.

وعلى مستوى قيمتها السوقية الإجمالية، ارتفعت 22 في المئة، بعدما ربحت نحو 0.9 مليار دولار، مرتفعة من مستوى 4.1 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو خمسة مليارات دولار في تعاملات صباح اليوم.