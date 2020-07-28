اندلاع حريق ضخم في منطقة صناعية بمحافظة كرمنشاه بإيران

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة صناعية ببلدة ”دولت آباد“ التابعة لمحافظة كرمنشاه، غربي إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن مصادر محلية، أن انفجارا وقع في خزان وقود أدى إلى اندلاع حريق ضخم، مضيفة أن ”رجال الإنقاذ والإطفاء يحاولون احتواء الحريق الذي أتى على ما لا يقل عن 30 مركبة حتى الآن“.



وقال حاكم كرمنشاه، فضل الله رنجبر، إن ”الحريق اندلع في البداية في مرآب لوقوف السيارات الثقيلة في حي دولت آبادي الصناعي، وامتد ليصل إلى عدة ناقلات“.

وأضاف رنجبر لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ”لم يكن لدينا أي انفجارات في أي مكان في المدينة اليوم، والدخان الأسود الذي يراه المواطنون في سماء مدينة كرمنشاه مرتبط بحريق في موقف للسيارات“.

وتابع: ”لم تتوفر حتى الآن تفاصيل الخسائر في الأرواح والممتلكات، لكن سنكشف عنها بعد إخماد الحريق وصدور تقارير إدارة الإطفاء“.



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن جلال ملكي، المتحدث باسم خدمات الإطفاء والأمن في بلدية طهران، اندلاع حريق في مركز طبي في شارع ”جلال آل أحمد“ وسط العاصمة.

وقال ملكي في تصريحات صحافية: ”في الساعة الخامسة و19 دقيقة من فجر اليوم، اندلع حريق في مركز طبي في شارع جلال آل حمد، وتمت السيطرة عليه“.

وأضاف: ”اشتعلت النيران في إحدى غرف المركز الطبي المجاور لمستشفى بهشتي، وانتشرت النيران أيضا في جزء من الأسقف المزيفة“.

وأكد المسؤول الإيراني أنه ”تم إخماد الحريق، ولا توجد مشكلة للمرضى الذين كانوا في المركز“.