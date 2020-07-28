خبير: نسبة الفقر ارتفعت 5% بسبب الحظر المفروض

أكد الخبير الاقتصادي، باسم أنطوان، ، ان الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص كبيرة جدا ولا يمكن حسابها بدقة في ظل فرض الحظر الصحي، مبينا ان نسبة الفقر قد ارتفعت بحدود 5 % عما كانت عليه قبل الحظر بسبب عدم وجود دعم حكومي لمختلف الشرائح التي تعتاش على قوتها اليومي.

وقال أنطوان، في تصريح صحفي: ان “القطاع الخاص يعد من اكبر المتضررين من فرض الحظر الصحي، ولاتوجد لدينا معلومات مسجلة ودقيقة عن نسبة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع خلال ظهور جائحة كورونا لكن تلك الخسائر كبيرة جدا”.



وأضاف ان ” السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر خلال الحظر، ، يعود الى ضعف الحكومة بدعم القطاع الخاص، وعدم الاهتمام بالشرائح التي تعتمد على قوتها اليومي”.

وطالب أنطوان الحكومة بــ”ضرورة تقديم التعويضات للمؤسسات القطاع الخاص وبقية الشرائح الفقيرة للحد من ارتفاع نسب الفقر”..