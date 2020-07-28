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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 تموز 2020 11:10 ص

وزير التعليم يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي التعاون العلمي

وزير التعليم
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بغداد / براين مكفيترز /ورئيس قسم العلاقات العامة /جون كنكانن / برامج الابتعاث وتفعيل برنامج فولبرايت والتبادل التعليمي الدولي.

وأكد الوزير أهمية تطوير التعاون في مجال التعليم المهني والتقني والاختصاصات النادرة  بين البلدين موضحا أن وزارة التعليم متوجهة الى تعزيز هذه المجالات بما يخدم عملية التعليم في البلاد.

من جانبه  قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية  أن الجانب الامريكي قدم مجموعة من البرامج لتدريب الطلبة بالإضافة إلى عقد تفاهمات بين الجامعات الأمريكية وبعض الجامعات في المدن المحررة من داعش.

 من جانبه أشار رئيس قسم العلاقات العامة في السفارة  الى إنه من المهم تطوير العلاقة بين البلدين في مجال التعليم العالي ودعم متطلبات سوق العمل وتهيئة الطلبة العراقيين في الاختصاصات المطلوبة.
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