مفوضية حقوق الإنسان تدعو لإعادة النظر بمعاناة الخريجين وانقاذهم من والبطالة

أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق ، ان استخدام العنف والاعتداء على المتظاهرين جريمة انسانية يحاسب عليها القانون وعلى الجهات الامنية تحمل مسؤولية ذلك.



واشارت المفوضية في بيان الى التظاهرات الحاصلة قرب المؤسسات والمباني الحكومية من قبل المواطنين نتيجة عدم الايفاء بالوعود المقدمة لهم او تقصير من الجهات المسؤولة تجاه مطالبهم المشروعة ، مؤكدة ان " حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق مكفولة وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور العراقي".





ودعت المفوضية ، الحكومة العراقية الى اعادة النظر بمعاناة الخريجين واصحاب الشهادات العليا وانقاذهم من التهميش والبطالة وعدم قدرتهم الحصول على وظائف داخل المؤسسات وايجاد البديل المناسب لهم.