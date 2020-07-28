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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 تموز 2020 10:52 ص

الزيادي: أوامر استخدام القوة النارية ضد المتظاهرين جاءت من جهات عليا

بدر-الزيادي (1)
قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، ان اوامر استخدام القوة ضد المتظاهرين جاءت من جهات عليا، لافتا الى ان حكومة الكاظمي تعدت على المتظاهرين رغم سلميتهم.
 واوضح  الزيادي ان “رد فعل حكومة الكاظمي تجاه المتظاهرين كان مفاجئاً وقاسيا جدا، حيث تعدت على المتظاهرين رغم سلميتهم.
واضاف ان “القطعات الماسكة للتحرير تلقت اوامر بالاعتداء على المتظاهرين، وهذه الاوامر باستخدام القوة النارية جاءت من جهات عليا.”
 واشار الى  ان “اعتداء  امس الاول سيسجل ضد مجهول كالعادة”، لافتا الى ان “من فتح النار على المتظاهرين يجب ان يعاقب، خاصة ان “القطعات لاتستطيع فتح النار على المتظاهرين بدون امر.
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