الصحة النيابية: فرض الحظر الشامل يجنب العراق “كارثة صحية” خلال العيد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي، ، بان فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى جاء لمنع كارثة صحية في البلاد.

وقال الموسوي ان “فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى المبارك خيار لابديل عنه لتفادي كارثة صحية تتمثل بارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الى معدلات عالية جدا”، مبينا ان “العيد سيؤدي الى حركة وعزائم واختلاط سكاني يهدد بارتفاع معدلات الاصابة بشكل كبير.

واضاف، ان “فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى الذي سيكون اكثر من اسبوع جاء للمصلحة العامة في المحافظة على ارواح الناس من تفشي الاصابات.