استشهاد متظاهر وإصابة أكثر من 30 آخرين.. في اشتباكات بساحة الطيران وسط بغداد

استشهد متظاهر وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح خلال اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين في ساحة الطيران وسط بغداد، مساء أمس الاثنين.

فقد اندلعت الاشتباكات بعد أن توجّه المتظاهرون من ميدان التحرير إلى ساحة الطيران، فحاولت قوات مكافحة الشغب منعهم من إغلاق الميدان.

عند ذلك، رشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة لترد عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.



وكانت ساحة الطيران قد شهدت، الأحد، اشتباكات مماثلة أدت إلى استشهاد اثنين من المتظاهرين وقوات الأمن وجرح العشرات، بعدما جرج العشرات احتجاجاً على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي الذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة فاقت الـ50 درجة.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل المتظاهرَين في بغداد.



وتوجه الكاظمي بكلمة إلى الشعب، فيما كان متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث وقعت المواجهات.



وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها التلفزيون، "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين".



وأضاف: "إن كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا".



يذكر أنه اندلعت في تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً عدة استشهد فيها أكثر من 550 شخصاً، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.



وكانت تلك التظاهرات الواسعة النطاق تندد حينها بفساد الحكومة وعدم كفاءتها وارتباطها بإيران.



وقد تم تشكيل حكومة جديدة. ولدى توليه السلطة، وعد الكاظمي بالكشف عن المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين وبتحسين الخدمات العامة.

وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة، احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، في ظل موجة من القيظ الشديد.

وتصاعدت، السبت والأحد، الاحتجاجات المطالبة بتحسين الكهرباء في مدن جنوب العراق. وتظاهر المئات في محافظة الناصرية واقتحموا مبنى الطاقة الحرارية الواقع في غرب المدينة.