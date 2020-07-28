​ائتلاف النصر يدين مواجهة المتظاهرين ويطالب بتحقيق وتوضيح رسمي



دان إئتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي المواجهات التي طالت المتظاهرين بساحة التحرير، مطالبا بتحقيق وتوضيح رسمي يفسر ما حدث، ومحاسبة المسؤولين وقبلهم المسؤولين الذين قتلوا وإغتالوا المتظاهرين السلميين في إحتجاجات السنة الماضية والتي كان من نتائجها تشكيل الحكومة الحالية لمهام إنتقالية.



ودعا "إلائتلاف في الحكومة الى الإبتعاد عن إعتماد القمع كسياسة بالتعامل مع مطالب المتظاهرين السلميين، مطالبا بإعادة التركيز للقيام بمهامها الإنتقالية والتهيئة للإنتخابات وتوفير الأجواء الصحيحة لإجرائها، والعمل الجاد لتأمين الخدمات الأساس للشعب.