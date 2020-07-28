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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 تموز 2020 10:08 ص

قصف صاروخي يستهدف قاعدة سبايكر بصلاح الدين

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أعلنت خلية الاعلام الامني ان فرق الدفاع المدني اخمدت  حريقا اندلع داخل قاعدة عسكرية في صلاح الدين  الليلة الماضية  جراء انفجارين لم تحدد  طبيعتهما.  

وقالت الخلية في بيان ، انه "في تمام  الساعة الحادية عشرة من ليلة  امس  حدث انفجاران في قاعدة  سبايكر  الجوية في محافظة صلاح الدين، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بشرية.
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