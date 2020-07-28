خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي

أعلنت خلية الاعلام الامني عن تعرض معسكر التاجي للجيش العراقي الليلة الماضية الى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور.



واضافت في بيان له :ان هذه الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية حيث سقط الصاروخ الاول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرارا كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية. فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر.



وتابع البيان ان القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدره القتالية المستقله عسكريا على مجابهة الاخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا.