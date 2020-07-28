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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 تموز 2020 10:06 ص

كركوك تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا و85 حالة شفاء

كورونا العراق

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت دائرة صحة كركوك في بيان، إنه " خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 132 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة، و85 حالة شفاء في محافظة كركوك.

وأضاف: أن العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في محافظة كركوك بلغت 4190 حالة، وشفاء 2327 حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 219 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن.

وأشارت دائرة صحة كركوك إلى أن 1644 حالة اصابة مازالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية.

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