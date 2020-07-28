داغر: الدولة العميقة في العراق تصر على قمع التظاهرات وإطلاق الصواريخ لإسقاط الكاظمي

أكد الخبير السياسي، منقذ داغر، أن الدولة العميقة في العراق تصر على قمع التظاهرات وإطلاق الصواريخ لإسقاط حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال "داغر" في تدوينة له، على صفحته في موقع "الفيس بوك"، "هل يستعيد السلطة وحرية اليد، من فقدها بسقوط عبد المهدي وبنفس الأسلوب الذي أسقط به المنتفضون حكومة الغائب الطوعي وجه مفكر".



وأوضح أن "الكاظمي بين إحراج التمسك بمبادئه في دعم المنتفضين، ونار الدولة العميقة التي تصر على قمع التظاهرات وإثارة المنتفضين وإطلاق الصواريخ، لإسقاط حكومته".

