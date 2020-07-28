الطائي: لو كانت الحكومة العراقية قوية لما وصلنا إلى هذه المهزلة

أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية لو كانت قوية لما وصلنا إلى هذه المهزلة بتكرار مشاهد قصف المعسكرات والبعثات.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "سبب قصف القواعد المشتركة التي تتواجد فيها الميليشيات تارة، والقواعد المشتركة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية تارة أخرى، من قبل جهات لا تعلن عن نفسها، هو ضعف الحكومة والدولة".



وأضاف "لو كانت الدولة قوية تضع حدود لانفلات السلاح وتحركات الحلفاء، لما وصلنا إلى هذه المهزلة".



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