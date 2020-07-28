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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 تموز 2020 09:22 ص

ولي العهد السعودي للكاظمي: المملكة تحرص على أمن واستقرار العراق

بن سلمان والكاظمي

هاتف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن بن سلمان تلقى، اتصالاً هاتفياً من الكاظمي أطمأن فيه الأخير على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجدد ولي العهد السعودي، "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

وكان ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، قد دخل الأثنين الماضي مستشفى الملك فيصل بالرياض، وأجرى عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة وتكللت بالنجاح وسيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي" وفق بيان للديوان الملكي.

و تقرر بعد ذلك تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض، الى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان.

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