الرهان لبنان.. بعد الإفلاس تأتي الحرب.. ميليشيا حزب الله تستعرض إرهابها

خبراء: إعلان بيروت التبرؤ من ميليشيا نصر الله الإرهابية يجنبها تداعيات ضخمة



ما تقوم به ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان ليس مبررا على الاطلاق ولا هدف له، هو إرهاب يلد إرهاب وهدفه الوحيد، توريط بيروت في حرب مدمرة أمام إسرائيل. هكذا أجمع خبرء ومراقبون على اللعبة السافرة التي يقوم بها الإرهابي نصر الله. فلا هدف ولا قيمة ولا أي شىء سوى استعراض عضلات الارهابيين اتباعه، ثم توريط لبنان في النهاية ليتكالب علها الافلاس والحرب.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، في معرض تعليقه على ما جرى في جنوب لبنان أن حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان. وأضاف المسؤول في الخارجية الأميركية، لـ "العربية"، أن "حزب الله يعمل لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني".

وقال المسؤول: "إن أنشطة حزب الله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فحزب الله معني بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر مما يهتم بالشعب اللبناني. وأضاف: لقد أعربت الولايات المتحدة مراراً، وستظل تعرب علناً وفي الجلسات الخاصة، عن مخاوفها العميقة بشأن سلوك حزب الله الخطير والمزعزع للاستقرار"، مشيراً إلى جهود واشنطن المستمرة "لتسليط الضوء على تهديد إيران لإسرائيل والمنطقة.

وشدد المسؤول على أن عمليات حزب الله الهجومية ضد إسرائيل تقوّض أمن الشعب اللبناني"، مؤكداً أن واشنطن "تدعم بقوة حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أحبط محاولة تسلل من مسلحي حزب الله، ما أثار أعنف تبادل لإطلاق النار على الحدود المضطربة بين إسرائيل ولبنان منذ حرب عام 2006.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، لبنان وسوريا وحزب الله" من رد فعل قوي تجاه اي اعتداء من جانبهم على إسرائيل، عقب ساعات من إعلان تل أبيب استهداف خلية من "حزب الله" خططت لاعتداء.

من جانبه قال غانتس إن "إسرائيل صامدة وقادرة على الرد على أي اعتداء عليها. لبنان وسوريا يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيهما.

وأتم غانتس: كل تحرك ضد دولة إسرائيل سيجلب رد فعل صارم قوي وصعب.

خبراء طالبوا بيروت بتحجيم المليشيا الإرهابية وإعلان التبرؤ منها وتفكيكها وفي ذلك سيكون سلامة للبنان.

أ.ي