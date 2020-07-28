انفجارات هائلة في قاعدة "سبايكر" بعد يوم واحد على انفجارات معسكر الصقر

أفادت مصادر مختلفة، بوقوع انفجارات هزت محيط قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، وقال مصدر أمني، إن انفجارات لم تعرف طبيعتها تم سماع دويها ضمن محيط قاعدة سبايكر.

وأضاف عدة انفجارات حدثت قبل قليل ضمن محيط قاعدة سبايكر، مبينا أن هذه الانفجارات لم تعرف طبيعتها لغاية الآن.

وقال إن أعمدة النيران تصاعدة ضمن مقتربات القاعدة الجوية". وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بأن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي بغداد. وقال المصدر إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن بين صفوف القوات التي تتواجد هناك.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف معسكر التاجي بـ 3 صواريخ كاتيوشا، حيث سقطت على مواقع للجيش العراقي ، وأضافت، في بيان، أن الصاروخ الأول سقط على السرب 15، وسبب أضراراً كبيرة لإحدى طائرات الجيش، أما الصاروخ الثاني سقط على معمل للمدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية.

وتأتي انفجارات قاعدة سبايكر بعد يوم واحد، من تفجير معسكر الصقر جنوبي بغداد، وبما يؤكد ان معسكرات الارهاب الايراني في العراق ومعسكرات الحشد الشعبي الارهابي أصبحت في مرمى الاهداف.

وكشفت مصادر ل"بغداد بوست"، أن الانفجارات التى تمت في محيط معسكر سبايكر بصواريخ امريكة موجهة الى مواقع تمركز الحشد الارهابي وكتائب الامام علي الارهابية.



أ.ي