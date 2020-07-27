اللعب بالنار.. سقوط 3 صواريخ جديدة على معسكر التاجي والكاظمي عاجز

خبراء: كتائب حزب الله العراق الإرهابية تتلاعب بالبلد والكاظمي لا يعرف أن يكسر شوكتها



فيما يعد جولة جديدة، من جولات ميليشيات إيران الإرهابية في التلاعب بالعراق واللعب بالنار على حساب العراقيين، سقطت ثلاثة صواريخ جديدة على معسكر التاجي في بغداد، والذي تشغله القوات الأمريكية.

وهذه هى المرة الخامسة التي يتعرض لها المعسكر الى إطلاق صواريخ من جانب ميليشيات إيران الارهابية، خلال مدة شهرين وبالتحديد من جانب كتائب حزب الله العراق الارهابية بعد وصول الكاظمي.

ودون أن يكون الكاظمي قادرا على التصرف، وقد وازدادت وتيرة الهجمات بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الإرهابي قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع يناير الماضي.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الارهابية الموالية لإيران.

ومنذ أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت اكثر وجودا مع مجىء حكومة الكاظمي.

في نفس السياق من الانفلات وقبل ساعات، عثرت القوات الأمنية، على كدس صواريخ "كاتيوشا" مدفون تحت الأرض، وبداخله 20 صاروخا، في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إنه "ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، عثرت القطعات المنفذة للواجب ضمن قاطع صلاح الدين، على مخبأ صواريخ كاتيوشا تحت الأرض، بداخله أكثر من 20 صاروخا.

الكاظمي الذي بدا عصبيًا خلال رده على الاحتجاجات التي عادت للشوارع العراقية بقوة، رفضا لاستمرار انقطاع الكهرباء يبدو غير قادر على كسر شوكة الميليشيات أو دفعها للتراجع عن أعمالها الاجرامية التي ستكلف العراق الكثير.

أ.ي