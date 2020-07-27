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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 تموز 2020 04:21 م

حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير

ساحة التحرير
أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الاثنين ،عن سقوط شهداء في صفوف المتظاهرين الليلة الماضية.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "قتيلين سقطا في ساحة التحرير ببغداد الليلة الماضية خلال صِدامات مع القوات الأمنية":

على صعيد متصل قال البياتي في بيان صحفي، إن "فرق المفوضية تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء أمس الاحد".


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