تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى

أعلن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، عن تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا.



وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن محافظة ديالى سجلت ٧٧ حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا و٢ حالة وفاة و٦٢ حالة شفاء خلال الساعات ٢٤ الماضية .



وأضاف العزاوي، أن إجمالي حالات الشفاء بلغت ٢٦٥٢ حالة وهي تشكل ٨٢%من إجمالي الاصابات البالغة٣٢٤١.

