الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات

قالت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب الطائي، إن بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات وأبسط مقومات العيش للمواطن غير موجودة.



وأضافت أن المحافظة خربة لا بنى تحتية فيها ولا حتى توجد خطط تعطي امل لانتشالها من واقعها المرير، مشيرة إلى أن نفس الجهة التي تولت ادارتها على طول هذه السنوات هي مستمرة بهذه الإدارة السيئة.



وأوضحت الطائي، أن تضخم المشكلة في بابل إلى هذا الحد بسبب الفساد المستشري في الحكومات المحلية المتعاقبة في عدم تطبيق القانون فضلا عن انتشار الرشوة والفساد.

