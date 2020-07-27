بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 تموز 2020 03:16 م

الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات

زينب-الطائي-696x435
قالت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب الطائي، إن بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات وأبسط مقومات العيش للمواطن غير موجودة.

وأضافت أن المحافظة خربة لا بنى تحتية فيها ولا حتى توجد خطط تعطي امل لانتشالها من واقعها المرير، مشيرة إلى أن نفس الجهة التي تولت ادارتها على طول هذه السنوات هي مستمرة بهذه الإدارة السيئة.

وأوضحت الطائي، أن تضخم المشكلة في بابل إلى هذا الحد بسبب الفساد المستشري في الحكومات المحلية المتعاقبة في عدم تطبيق القانون فضلا عن انتشار الرشوة والفساد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير 27 تموز 2020 04:21 م

الحرارة

متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد 27 تموز 2020 03:04 م

زيتون الدليمي

نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا 27 تموز 2020 02:59 م

فاضل الفتلاوي

نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما 27 تموز 2020 02:31 م

محمود عثمان

محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب 27 تموز 2020 02:21 م

كورونا في العراق

الصحة: الموقف الوبائي سيحدد رفع الحظر كليا من عدمه بعد عيد الاضحى 27 تموز 2020 02:19 م

رواتب

المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي 27 تموز 2020 02:05 م

التحرير

يونامي تشجب اعمال العنف التي وقعت في ساحة التحرير وسط بغداد الليلة الماضية 27 تموز 2020 02:01 م

التعليقات