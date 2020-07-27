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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 تموز 2020 03:04 م

متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد

الحرارة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم خالد مظفر، ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا خلال ايام عيد الاضحى.

وقال مظفر في تصريح صحفي: "ان مناطق وسط وجنوب البلاد ستشهد خلال الاسبوع الجاري ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة يتراوح ما بين 50 الى 53 درجة مئوية"، مؤكدا :" ان المناطق الجنوبية ، لاسيما محافظات البصرة وميسان والمثنى وذي قار الاكثر تأثيرا، حيث ستكون درجات الحرارة فيها تتراوح بين 51 الى 53 درجة".

واضاف :" ان  ايام عيد الاضحى المبارك ستشهد انخفاضا طفيفا بنحو درجة او درجتين وقد تصل الى 49 او 48 درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينا ان "ارتفاع الحرارة يرجع الى تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي، الذي يأتي من منتصف شهر ايار ويسيطر على الطقس حتى شهر ايلول، ثم بعد ذلك تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا".

ونصح المنبئ الجوي ، المواطنين بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، وشرب السوائل بكثرة، وارتداء الملابس ذات الالوان الفاتحة، وعدم سقي الشتلات الزراعية اثناء الشمس".

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