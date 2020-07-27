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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 تموز 2020 02:59 م

نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا

زيتون الدليمي

اكدت النائبة عن اتحاد القوى زيتون الدليمي, عدم وجود وحدة للقرار الحكومي بشان رفع الحظر الصحي , مبينة ان عدم الاستقرار والتخبط دليل على عدم قدرة الحكومة لمواجهة ملف كورونا.


وقالت الدليمي , ان ” التلاعب بمشاعر المواطنين امر خطير جدا وستكون له تبعات سلبية على الحكومة خاصة في عدم قدرتها على اتخاذ القرار الثابت اتجاه قضية رفع الحضر الصحي من عدمه ” , معتبرة ” ذلك بانه مؤشر على وجود تخبط لدى الحكومة  في هذا الملف.


وأضافت ان “قضية تناقض القرارات من وقت الى اخر جعل المواطن في حيرة من امره فضلا عن القلق الذي بدا يراوده بشان توفير مايلزم توفيره لقوت عائلته.


وأشارت الى ان “هذا التخبط هو دليل واضح  على عدم قدرة الحكومة لمواجهة ملف كورونا وعليها الاعتراف بذلك دون مرواغة.

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