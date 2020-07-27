الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الاثنين، أن ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها.



وقال الكربولي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها".



وأضاف أن "مصير المسؤول الأول معلق بكشف الحقائق"، منهياً تغريدته بهاشتاج: "#التحرير_تقمع".



