نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما





دعا النائب فاضل الفتلاوي، الى اقالة وزيري الكهرباء والصحة بعدما ثبت فشلهما.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان "المبررات التي تطلقها وزارة الكهرباء بعد تردي واقع الطاقة لاجدوى منها وهي غير حقيقية، فمحافظات الوسط والجنوب تعاني من سوء الكهرباء رغم صرف اكثر من 60 مليار دولار على هذا القطاع"، مبينا ان "الوضع الصحي مترد ايضا ،وان معظم المستشفيات تعاني من نقص في الاوكسجين وهذه نكسة كبيرة".



ودعا الفتلاوي رئاسة البرلمان الى "عقد جلسة طارئة لمناقشة الواقع الخدمي الكهربائي والصحي واستضافة رئيس الوزراء حول الموضوع"، مشيرا الى ان "المواطن سئم الوعود التي لا تغني ولا تفعل شيئا".



وطالب الفتلاوي بـ"اقالة وزيري الكهرباء والصحة من منصبيهما بعدما ثبت فشلهما وغيابهما عن المشهد".