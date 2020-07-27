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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 تموز 2020 02:21 م

محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب

محمود عثمان
اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان توقف المباحثات بين بغداد واربيل بشأن المشاكل العالقة  بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة  التي يمر بها البلد .

وقال عثمان في تصريح  صحفي  ان اقليم كردستان ينتظر رد بغداد على المطالب الكردية ، والنقاط التي تمت مناقشتها خلال زيارات الوفود الكردية الى بغداد خلال الفترة السابقة ، لكي يشكل وفدا جديدا لبدء المباحثات وعقد الاتفاقيات ، لكن بغداد الى الان لم ترد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ".

واوضح انه :" من الممكن المباشرة بعقد المباحثات الجديدة بين بغداد واربيل بعد ذهاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، للحصول على الدعم المالي منهما ومن صندوق النقد الدولي،  مشيرا الى  ان بغداد حاليا لا تستطيع تقديم شيء الى اقليم كردستان بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق.
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