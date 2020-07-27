محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب

اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان توقف المباحثات بين بغداد واربيل بشأن المشاكل العالقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد .



وقال عثمان في تصريح صحفي ان اقليم كردستان ينتظر رد بغداد على المطالب الكردية ، والنقاط التي تمت مناقشتها خلال زيارات الوفود الكردية الى بغداد خلال الفترة السابقة ، لكي يشكل وفدا جديدا لبدء المباحثات وعقد الاتفاقيات ، لكن بغداد الى الان لم ترد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ".



واوضح انه :" من الممكن المباشرة بعقد المباحثات الجديدة بين بغداد واربيل بعد ذهاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، للحصول على الدعم المالي منهما ومن صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان بغداد حاليا لا تستطيع تقديم شيء الى اقليم كردستان بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق.